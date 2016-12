Tenis / Sara Errani, prima jucătoare calificată în sferturile turneului BRD Bucharest Open

Miercuri, 15 Iulie 2015.

Italianca Sara Errani, principala favorită a turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale competiției dotat cu premii totale de 226.750 dolari, care are loc la Arenele BNR din Capitală, după ce a trecut de israelianca Shahar Peer cu 7-6 (5), 6-2, potrivit Agerpres.ro.Errani (20 WTA) și-a asigurat un cec de 5.900 dolari și 60 de puncte WTA grație acestui succes, conturat într-o oră și 44 de minute. Peer (28 ani, 121 WTA) câștigase singura confruntare directă de până acum, în 2010, la Hobart, în semifinale, cu un sec 6-2, 6-0.Italianca mai are de așteptat pentru a-și afla oponenta din sferturi, având în vedere că pe partea sa de tablou Alexandra Dulgheru (a cincea favorită) va juca abia în cursul serii cu chinezoaica Shuai Zhang, iar învingătoarea o va întâlni pe Anna Tatishvili (SUA), meci din care va rezulta adversara Sarei Errani.Germanca Julia Goerges, a patra favorită, s-a calificat în optimi, după ce a trecut de rusoaica Daria Kasatkina (venită din faza preliminară), cu 7-6 (4), 6-4. Următoarea sa adversară va fi Danka Kovinic (Muntenegru).Am venit la BRD Bucharest Open să joc cât mai bine, a declarat Sara ErraniJucătoarea italiană Sara Errani, principala favorită a turneului de tenis BRD Bucharest Open, a declarat, miercuri, că a venit să joace cât poate de bine la competiția găzduită de Arenele BNR din Capitală.''Știam că nu e ușor să câștigi, dar am venit să joc cât mai bine'', a afirmat Errani după calificarea în sferturile de finală ale turneului de 226.750 dolari.Errani (28 ani) a învins-o miercuri pe Shahar Peer (Israel), cu 7-6 (5), 6-2, în optimi, într-un meci deloc ușor: ''În primul set Peer a jucat foarte bine și a fost dificil pentru mine. Mi-a fost greu să joc cu forehand-ul, dar în setul al doilea ea a făcut mai multe greșeli''.Italianca (20 WTA) nu a fost prea deranjată de căldură: ''A fost cald, dar nu așa tare''.În sferturi, Errani o poate înfrunta pe Alexandra Dulgheru, dacă aceasta va trece de Shuai Zhang și de Anna Tatishvili. ''Nu mă tem de ea, este o jucătoare bună, foarte solidă pe zgură. Voi încerca să fiu pregătită pentru meciul următor'', a subliniat italianca.