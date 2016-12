Tenis / Petra Kvitova, ATACATĂ de un hoț, în casa sa

Marţi, 20 Decembrie 2016.

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, dublă câștigătoare la Wimbledon, a fost rănită cu un cuțit marți dimineață de un hoț, în casa sa din orașul Prostejov, a declarat purtătorul său de cuvânt pentru AFP."Petra Kvitova a fost atacată în apartamentul său în această dimineață", a declarat purtătorul de cuvânt al numărului 11 mondial, Karel Tejkal. "Este vorba de o infracțiune întâmplătoare, nimeni n-a vrut s-o agreseze sau s-o jefuiască pe ea anume", a adăugat el."A fost rănită cu un cuțit în timpul tentative de furt. Viața sa nu este în pericol, acum este tratată de medici", a spus Tejkal, precizând că hoțul a fugit.Ziarul ceh Dnes a indicat că jucătoarea a suferit tăieturi la mâna stângă.Ulterior, Kvitova a declarat pe Twitter că se consideră "norocoasă că este în viață", relatează DPA. "Încercând să mă apăr, am fost rănită rău la mâna stângă. Sunt zdruncinată, dar sunt norocoasă că sunt în viață", a spus Kvitova."Rana este gravă și va trebui să văd niște specialiști, dar, cum știți, sunt puternică și voi lupta cu această problemă", a adăugat ea.Sportiva în vârstă de 26 de ani, a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că nu va putea participa la viitoarea ediție a Cupei Hopman din cauza un accidentări la un picior. Ea spera să poată concura în turneul de la Sydney, care începe pe 8 ianuarie.