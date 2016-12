Tenis / Petra Kvitova a câștigat turneul WTA de la New Haven

Ştire online publicată Duminică, 30 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cehoaica Petra Kvitova, nr. 5 mondial, a câștigat sâmbătă turneul de tenis WTA de la New Haven (Connecticut/SUA), dotat cu premii totale de 689.063 dolari, după ce a învins-o în finală pe conaționala sa Lucie Safarova cu 6-7 (8), 6-2, 6-2.Kvitova, 25 ani, a obținut al 17-lea titlu WTA din carieră și al 3-lea din acest an după cele de la Sydney și Madrid. Ea conduce acum cu 7-0 în confruntările cu Safarova, potrivit Agerpres.ro.Safarova, 28 ani, nr. 6 WTA, rămâne cu 6 titluri în palmares. Ea a jucat finala de la Roland-Garros în acest an.