Tenis pentru toate vârstele, la TC IDU Mamaia

O lună august plină de tenis pe terenurile de la Tenis Club Idu Mamaia.În acest moment, pe zgura din stațiunea Mamaia, se dis-pută cea de-a șaptea ediție a turneului Platinum Mamaia - Cupa Head, dedicată exclusiv probei de dublu pentru amatori, competiție coordonată de Cir-cuitul Tenis Partener.Imediat după terminarea acestui turneu, în intervalul 15-21 august, se va desfășura cea de-a 27-a ediție a International Veterans Champs of Romania-Comvex, un turneu extrem de puternic, destinat jucătorilor de tenis veterani. Competiția a devenit deja o tradiție pentru iubitorii sportului alb de la malul mării. Peste 160 de sportivi au fost acceptați pe tablourile de simplu, dublu și dublu mixt, însă solicitările continuă să curgă în continuare. Categoriile de vârstă acceptate pornesc de la +35 de ani până la +70 de ani, iar premiile oferite de organizatori se ridică la suma de 10.000 de dolari.„În acest an, turneul a câștigat în dificultate, ajungând pentru prima dată la Grade 2. S-a finalizat deja lista de înscrieri, însă continuă să sosească cereri de wild-card pe care, din păcate, nu le mai putem onora. Foarte mulți sportivi își doresc să participe la acest turneu. La categoria +70, din cei 12 înscriși, avem și doi jucători născuți în 1934, dovadă că tenisul este un sport nemuritor, iar iubirea unora pentru acesta este nemărginită. Meciurile vor începe dis-de-dimineață, de la ora 9, și se vor disputa până seara”, a declarat Alina Idu, managerul clubului constănțean.În perioada 29 august - 4 septembrie, va avea loc cel mai important turneu destinat sexului frumos, a șasea ediție a turneului challenger ITF Mamaia Idu Trophy-Comvex, dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de euro. Va fi o șansă importantă pentru cele mai promițătoare jucătoare din orașul Constanța de a-și etala talentul în fața propriilor suporteri și de a acumula și puncte WTA. La turneul de categorie Open sunt așteptate sportive din România, dar și de peste hotare.„Ne așteaptă un turneu foarte disputat. Anul acesta, am fost rugați să mărim tabloul de calificări, deoarece s-au anulat toate turneele din Turcia, din pricina problemelor interne ale țării. Inițial, tabloul nostru de calificări era de 64 de sportive, însă l-am mărit până la 94, pentru a le da tuturor oportunitatea să joace. Nu s-a încheiat încă perioada de înscrieri, încă mai este timp. Vom acorda, ca în fiecare an, wild-card-uri celor mai promițătoare sportive, fiindcă dorim să încurajăm progresul”, a conchis Alina Idu.