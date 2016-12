Tenis: Nadal şi Sampras în aceeaşi echipă a circuitului IPTL

Tenis: Nadal și Sampras în aceeași echipă a circuitului IPTL

Spaniolul Rafael Nadal și americanul Pete Sampras vor evolua în aceeași echipă în cadrul International Tennis Premier League (IPTL), un proiect de circuit închis din Asia ce își va face apariția pe final de an, informează Mediafax. Nadal și Sampras figurează în echipa din Bombay, în timp ce numărul 1 mondial Serena Williams a fost plasată în echipa din Singapore alături de Tomas Berdych și Andre Agassi. Sârbul Novak Djokovic va apăra, la rândul său, culorile Dubaiului împreună cu compatrioții săi Janko Tipsarevic și Nenad Zimonjic, precum și cu fostele glorii Martina Hingis și Goran Ivanisevic. Scoțianul Andy Murray va juca în echipa din Bangkok alături de Victoria Azarenka și Jo-Wilfried Tsonga. Elvețianul Stanislas Wawrinka, numărul 3 mondial, nu a fost reținut în niciuna din cele patru echipe care vor lua parte la această competiție cu ocazia "draftului" organizat duminică, dar participarea sa nu este exclusă întrucât fiecare echipă are posibilitatea să incorporeze zece jucători. Acest "draft" constă într-un sistem de licitație la care orașele respective pot alege între 70 de jucători și jucătoare clasați pe diferite categorii în funcție de palmaresul lor și de valoarea de viață. Aproximativ 17,4 milioane euro au fost investiți. Principalul absent de pe această listă este elvețianul Roger Federer, recordmanul numărului de titluri de Mare Șlem (17), care totuși a ținut să ureze succes acestei inițiative. La rândul lor, chinezoaica Li Na (Nr.2) și rusoaica Maria Șarapova (Nr.5) au declinat invitația. La sfârșitul lunii ianuarie, cinci orașe (Bangkok, Singapore, Bombay, Kuala Lumpur și Hong Kong) au anunțat că sunt pregătite să formeze o echipă pentru a participa la acest circuit, care se va disputa sub formă de competiție, dar și ca demonstrativ. Un număr de 24 de partide vor fi disputate în cele patru orașe vizate între 28 noiembrie-14 decembrie, perioadă care corespunde cu pauza din circuitele ATP și WTA, urmând să aibă loc cinci meciuri de un set (un simplu masculin, un simplu feminin, un dublu masculin, un dublu mixt și un meci al legendelor), pentru o durată totală estimată la trei ore, cu scopul de a capta atenția televiziunilor. Inițiatorii acestui proiect speră să propună atât un spectacol inovator, cât și un nou model economic pentru tenis. Dacă va funcționa, el ar putea fi extrem de avantajos financiar pentru jucători. De exemplu, Nadal ar putea câștiga până la 1 milion de dolari (730.000 euro) pe seară.