Tenis / Monica Niculescu şi Hao-Ching Chan s-au calificat în turul trei al probei de dublu

Tenis / Monica Niculescu și Hao-Ching Chan s-au calificat în turul trei al probei de dublu

Ştire online publicată Vineri, 07 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Perechea Monica Niculescu/Hao-Ching Chan (Romania/Taiwan), cap de serie numarul 9, a invins, vineri, cuplul Ipek Soylu/Varatchaya Wongteanchai (Turcia/Thailanda), scor 6-3, 6-3, calificandu-se in optimileprobei de dublu feminin de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului.Niculescu si Chan s-au impus intr-o ora si 9 minute.Romanca si-a egalat cea mai buna performanta a sa la Wimbledon in proba de dublu, optimi de finala, reusita in 2009.In turul urmator, Niculescu si Chan vor intalni perechea invingatoare dintre Lara Arruabarrena/Arantxa Parra Santonja (Spania) si Beatriz Haddad Maria/ Anja Konjuh (Brazilia/Croatia).Niculescu si Chan si-au asigurat un cec de 26.500 de lire sterline si cate 240 de puncte WTA in clasamentul de dublu.