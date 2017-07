Tenis / Monica Niculescu s-a retras de la BRD Bucharest Open

Ştire online publicată Duminică, 16 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Monica Niculescu, finalista in proba de dublu a turneului de Grand Slam de la Wimbledon, s-a retras de la BRD Bucharest Open, din cauza unei accidentari la abdomen, au anuntat organizatorii pe pagina de Facebook a competitiei. Turneul face parte din categoria WTA International si este dotat cu premii in valoare de 226.750 de dolari.Competitia de la Bucuresti este programata in perioada 15-23 iulie, la Arenele BNR din Capitala.Se vor disputa in primul tur:[1] A. Sevastova (LAT) vs. J. Cepelova (SVK)Qualifier/Lucky Loser vs. D. Kovinic (MNE)C. Buyukakcay (TUR) vs. P. Hercog (SLO)A. Bogdan (ROU) vs. [6] S. Cirstea (ROU)[3] J. Goerges (GER) vs. A. Glatch (USA)A. Sasnovich (BLR) vs. [WC] I. Bara (ROU)Qualifier/Lucky Loser vs. Qualifier/Lucky LoserB. Krejcikova (CZE) vs. [9] E. Alexandrova (RUS)[7] I. Begu (ROU) vs. I. Jorovic (SRB)[WC] J. Cristian (ROU) vs. K. Kozlova (UKR)Qualifier/Lucky Loser vs. P. Parmentier (FRA)Q. Lemoine (NED) vs. [5] E. Mertens (BEL)[8] T. Maria (GER) vs. Qualifier/Lucky LoserN. Podoroska (ARG) vs. M. Zanevska (BEL)[WC] E. Ruse (ROU) vs. I. Shinikova (BUL)A. Beck (GER) vs. [2] C. Suarez Navarro (ESP).Prima editie a BRD Bucharest Open, cea din 2014, a fost castigata de Simona Halep (a invins-o in finala pe Roberta Vinci, scor 6-1, 6-3), in timp ce in 2015 castig de cauza a avut Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia): a trecut in ultimul act de Sara Errani, din Italia, scor 7-6(3), 6-3. La editia din 2016, castigatoare a fost tot Simona Halep, care a trecut in finala de letona Anastasija Sevastova, scor 6-0, 6-0.