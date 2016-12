Tenis / Monica Niculescu s-a calificat în turul doi la US Open

Miercuri, 27 August 2014

Sportiva Monica Niculescu, locul 68 mondial, a învins-o, marți, cu scorul de 6-7 (5/7), 6-1, 7-5, pe Iaroslava Șvedova din Kazahstan, locul 50 WTA, și a devenit a cincea jucătoare din România care a acces în turul 2 al US Open, ultimul Grand Slam al anului.Niculescu va juca în turul doi în compania sportivei Barbora Zahlavova Strycova (Cehia/ favorita 30), care a trecut de Ashleigh Barty (Australia), scor 6-1, 6-3.Calificarea în turul doi la US Open este recompensată cu 60.420 de dolari și 70 de puncte WTA.Tot marți, Sorana Cîrstea, locul 80 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-1, pe sportiva britanică Heather Watson, locul 46 WTA,În turul următor, Cîrstea va evolua împotriva Eugeniei Bouchard (Canada), locul 8 WTA și cap de serie numărul 7.Luni, jucătoarele Simona Halep, locul 2 WTA și cap de serie numărul 2, Irina-Camelia Begu, locul 61 WTA, și Alexandra Dulgheru, poziția 95 în ierarhia mondială, s-au calificat în turul doi la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.Begu a învins-o, în runda inaugurală, cu scorul de 7-6 (4), 6-3, după o oră și 40 de minute, pe Silvia Soler-Espinosa (Spania), locul 70 WTA, și va juca, în turul secund, cu Roberta Vinci (Italia), cap de serie numărul 28 și poziția 30 în clasamentul mondial, care a trecut cu scorul de 6-3, 6-3, de Paula Ormaechea (Argentina), locul 99 WTA.Dulgheru a câștigat, în primul tur, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră și 30 de minute, meciul cu Kristyna Pliskova (Cehia), poziția 92 în ierarhia mondială, și o va întâlni, în turul doi, pe Maria Șarapova (Rusia), a cincea favorită a competiției și locul 6 WTA, care a trecut, cu scorul de 6-4, 6-0, de compatrioata sa Maria Kirilenko, poziția 113 în clasamentul mondial.Simona Halep a acces în turul secund după o victorie în trei seturi cu Danielle Collins (SUA), scor 6-7 (2), 6-1, 6-2. Halep va evolua în turul 2 în premieră împotriva sportivei Jana Cepelova (Slovacia), locul 65 WTA, care a învins-o, cu scorul de 2-6, 7-5, 6-1, pe Maria-Teresa Torro-Flor (Spania), locul 62 WTA.