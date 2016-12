Tenis: Marius Copil, eliminat din primul tur, la US Open

Jucătorul de tenis român Marius Copil a fost eliminat de către ucraineanul Denis Molceanov, în primul tur al calificărilor pentru tabloul principal al turneului US Open. Românca Andreea Mitu este următoarea care va disputa un meci împotriva canadiencei Francoise Abanda, în primul tur de calificări la proba de simplu feminin. La US Open, România are asigurată prezența a patru jucătoare la feminin Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu și Sorana Cîrstea. La masculin, proba de dublu vor participa Horia Tecău și Florin Mergea.