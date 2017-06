Tenis / Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer s-au calificat în sferturile probei de dublu

Tenis / Horia Tecău și Jean-Julien Rojer s-au calificat în sferturile probei de dublu

Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul unu, s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Geneva (Elvetia), dupa ce a invins cuplul olandez Wesley Koolhof/Matwe Middlekoop, scor 7-6 (5), 7-6 (3).Partida a durat o ora si 47 de minute.In sferturile de finala, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer vor infrunta castigatorii partidei dintre perechea Joao Sousa/Constantin Sturdza (Portugalia/Elvetia), beneficiara a unui wild-card, si cuplul Philipp Petzschner/Alexander Peya (Germania/Austria).Pentru calificarea in sferturi de finala la Geneva, Tecau si Rojer vor primi cate 45 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 4.260 de euro.