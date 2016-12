Tenis / Horia Tecău, desemnat campion mondial la dublu pe anul 2015

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătorul român Horia Tecău a fost desemnat campion mondial la dublu pe anul 2015, alături de partenerul său olandez, Jean-Julien Rojer, a anunțat marți Federația Internațională de tenis (ITF), potrivit Agerpres.ro.Tecău și Rojer au cucerit împreună anul acesta primul lor titlu de Mare Șlem, la Wimbledon. Ei s-au impus, de asemenea, în turneul de la Rotterdam (Olanda), precum și în Turneul Campionilor de la Londra, încheind sezonul pe primul loc în clasamentul perechilor de dublu, stabilit de ATP. Ambii jucători au primit susținere din partea Fondului Marelui Șlem pentru dezvoltare, precizează ITF."Este o mare satisfacție să închei anul în calitate de campion mondial ITF, pentru a doua oară în cariera mea. Ne-am îmbunătățit toate aspectele jocului și suntem fericiți că am mers în direcția bună. Aceasta este ceea ce am visat și reprezintă o mare motivație pentru a merge mai departe și a încerca să ne forțăm din nou limitele", a precizat Tecău.Olandezul Rojer a spus, la rândul său: "Sunt extrem de fericit și bucuros de modul în care a decurs întregul an. Reprezintă o mare satisfacție obținerea acestor rezultate, împreună cu partenerul meu Horia, după ce am depus o muncă atât de mare".La dublu feminin, titlul de campioane mondiale a revenit elvețiencei Martina Hingis și indienei Sania Mirza. Cele două și-au unit forțele în luna martie, reușind să câștige împreună două titluri de Grand Slam, la Wimbledon și US Open, impunându-se totodată în alte șapte turnee din circuitul feminin.Americanca Serena Williams a fost desemnată, la rândul ei, campioană mondială pe anul 2015 la simplu feminin, în timp ce sârbul Novak Djokovic a intrat în posesia titlului mondial ITF la simplu masculin.Serena Williams (34 ani), liderul clasamentului WTA, a câștigat pe parcursul acestui an trei turnee de Mare Șlem — Australian Open, Roland Garros și Wimbledon, intrând pentru a șasea oară în cariera sa în posesia titlului acordat de ITF.Novak Djokovic, în vârstă de 28 ani, numărul unu mondial în circuitul profesionist masculin, a stabilit un nou record personal în 2015, reușind să câștige 11 turnee ATP, între care 3 de Mare Șlem: Openul Australiei, Wimbledon și US Open. Sârbul a cucerit, la rândul său, titlul de campion al lumii atribuit anual de Federația internațională.ITF va acorda titlurile de campioni mondiali pe 31 mai, în timpul unui dineu organizat în cadrul ediției 2016 a turneului de la Roland Garros.