Tenis / Hănescu, învins în optimile turneului ATP de la Nisa

Ştire online publicată Miercuri, 22 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul român Victor Hănescu a fost învins de spaniolul Albert Montanes, cu 7-5, 7-6 (2), miercuri, în optimile de finală ale turneului ATP de la Nisa, dotat cu premii totale de 410.200 euro.Victor, care s-a ales cu un cec de 7.100 euro și 20 puncte ATP, este acum la egalitate cu Montanes, în cele zece întâlniri directe din circuitul profesionist. Hănescu are cinci victorii: 2005 la Sopot, în 2007 la Amersfoort și București, în 2008 la Indian Wells și US Open. Montanes a ajuns și el la cinci succes, după ce s-a impus în 2001 la Freudenstadt, în 2007 în calificări la Roma, în 2005 la US Open și în 2009 la Paris, iar acum în 2013 la Nisa.