Tenis / Florin Mergea şi Dominic Inglot s-au calificat în sferturile probei de dublu

Tenis / Florin Mergea și Dominic Inglot s-au calificat în sferturile probei de dublu

Ştire online publicată Luni, 02 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Perechea Florin Mergea/ Dominic Inglot (Romania/ Marea Britanie), cap de serie numarul trei, s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Doha, dotat cu 1.334.270 de dolari, informeaza News.ro.Mergea si Inglot au trecut in primul tur de cuplul rus Karen Khachanov/Andrei Kuznetsov, scor 6-2, 6-3, dupa 53 de minute de joc.In sferturi, Mergea si Inglot vor intalni perechea invingatoare din meciul dintre Malek Zajiri/Shannan Mubarak Zayid (Tunisia/Qatar) si Jeremy Chardy/Fabrice Martin (Franta).Pentru accederea in sferturi, Mergea si Inglot vor primi un cec de 10.940 de dolari si 45 de puncte ATP.