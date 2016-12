Tenis, Fed Cup / Irina Begu, învinsă de Angelique Kerber, în primul meci al întâlnirii România-Germania

Irina Begu (35 WTA) a fost învinsă, astăzi, de Angelique Kerber, numărul 3 mondial, cu scorul de 2-6, 3-6, în primul meci al întâlnirii România - Germania, din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială a Fed Cup, disputat în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, transmite Agerpres.ro.Jucătoarea română a început meciul cu Kerber cu o dublă greșeală, iar această lipsă concentrare a fost evidentă de-a lungul primului set. Adversara ei a profitat la maximum, reușind după doar câteva minute să se distanțeze la 2-0, iar ulterior să conducă și cu 5-1. Prima minge de break a Irinei Begu a venit abia după 29 de minute, la scorul de 5-2. Kerber însă a gestionat excelent situația, a salvat mingea de break și apoi a încheiat setul rapid cu un as, după exact 30 de minute de joc.Irina Begu a părut că începe să își revină în setul al doilea, câștigând primul său game la 0. Chiar și așa însă, Kerber a continuat să joace fără greșeală pe serviciul ei și să îi pună probleme româncei, preluând conducerea destul de repede cu 3-1. Al cincilea game al setului secund a fost și cel mai disputat, Begu impunându-se pe serviciul propriu după mai bine de 12 minute de joc și reducând din diferență (3-2).Împinsă de la spate de publicul clujean, jucătoarea română a schimbat tactica, venind mai des la fileu și folosindu-se mai mult de mingile scurte. Dar adversara ei, câștigătoarea turneului de la Australian Open din acest an, și-a demonstrat valoarea și la Cluj, și a câștigat și setul al doilea cu un break, scor 6-3. Kerber s-a impus în acest meci într-o oră și 26 de minute.Irina Begu a servit mai rapid decât adversara ei, dar în ciuda celor 7 ași reușiți de-a lungul partidei, a făcut și 4 duble greșeli. De partea cealaltă, Kerber a realizat doar doi ași, dar fără nicio dublă greșeală. De asemenea, jucătoarea germană a câștigat patru din cele opt puncte de break, în timp ce Begu a avut doar două, pierzându-le pe ambele.Irina Begu (25 de ani) și Angelique Kerber (28 de ani) se mai întâlniseră până acum de cinci ori, jucătoarea germană conducând cu 3-2. Ultima oară, cele două s-au întâlnit la 8 aprilie, în sferturile de finală ale turneului de la Charleston, unde jucătoarea germană s-a impus cu 6-2, 6-3.Conform tragerii la sorți de vineri, al doilea meci de simplu de sâmbătă al confruntării România — Germania, care are loc în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în barajul pentru menținerea în Grupa Mondială a Fed Cup, le va opune pe Simona Halep, numărul șase mondial, și Andrea Petkovic (30 WTA).Duminică, de la ora 13,00, este programat meciul dintre Halep și Kerber, urmat de ultima partidă de simplu, dintre Begu și Petkovic.La dublu vor evolua perechile Alexandra Dulgheru/Monica Niculescu și Annika Beck/Julia Goerges.Germania ocupă locul 4 în clasamentul Fed Cup, iar România se află pe 9.În Fed Cup, România și Germania au mai jucat o singură dată, în 1975, când RFG se impunea cu 3-0 la Napoli, în sferturile Grupei Mondiale: Helga Masthoff a învins-o pe Virginia Ruzici cu 6-3, 6-2, Helga Hosl cu 6-3, 6-3 de Mariana Simionescu, iar Katja Ebbinghaus și Masthoff au trecut cu 6-3, 1-6, 6-3 de perechea Judith Gohn/Virginia Ruzici.