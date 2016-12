Tenis / Djokovic și Nadal s-au calificat în turul 2 la Beijing

Marţi, 06 Octombrie 2015

Sârbul Novak Djokovic, nr. 1 mondial și principal favorit, și spaniolul Rafael Nadal, cap de serie nr. 3, s-au calificat marți în turul 2 al turneului ATP de la Beijing, dotat cu premii în valoare de 2.700.510 dolari, transmite Agerpres.ro.În turul inaugural, Djokovic l-a învins cu 6-1, 6-1 pe italianul Simone Bolelli, iar Nadal a dispus cu 6-4, 6-4 de chinezul Di Wu.Dacă Djokovic a fost expeditiv în fața lui Bolelli, fostul nr. 1 mondial Rafael Nadal (29 ani) a suferit în fața chinezului Di Wu, nr. 230 mondial, fostul său copil de mingi, în fața căruia și-a pierdut de patru ori serviciul.Spaniolul a disputat primul său meci după eliminarea din turul 3 la US Open, după ce nu a reușit să atingă decât de două ori sferturi de finală anul acesta într-un turneu de Mare Șlem.La rândul său, Wu (24 ani) i-a ținut piept spaniolului, căruia i-a fost copil de mingi la Masters, când acest turneu se desfășura la Shanghai (2005-2008), înainte de a deveni partenerul său de antrenament.''La Mastersuri am fost copilul de mingi al lui Rafa, iar acum tocmai am jucat împotriva lui. Nu este puțin lucru'', a declarat chinezul.''Nu avem nevoie să vorbim despre încrederea mea, de ritmul meu'', a declarat Nadal, ajuns pe locul 8 ATP. ''Este nivelul meu de astăzi și trebuie să lucrez din greu pentru a încerca să ameliorez acest nivel actual'', a adăugat spaniolul.''Mâine este o altă zi. Astăzi am jucat un meci pe care aș fi putut să-l joc mai bine și cred că pot să joc mai bine mâine, pentru că m-am antrenat bine'', a asigurat Nadal.''Scopul meu este să-mi regăsesc nivelul, mai ales pe zgură, anul viitor'', a conchis jucătorul care deține 14 titluri de Mare Șlem.Alte rezultate din turul 1:John Millman (Australia) — Tommy Robredo (Spania) 4-6, 6-1, 6-0David Ferrer (Spania/N.4) — Thomaz Bellucci (Brazilia) 6-4, 6-3Yen-Hsun Lu (Taiwan) — Adrian Mannarino (Franța) 6-3, 6-2Vasek Pospisil (Canada) — Victor Estrella (Republica Dominicană) 4-6, 7-5, 6-0