Tenis de masă. Jucătorii LPS-ului se "bat" între ei pentru promovarea în Superligă

Tenisul de masă constănțean atinge performanță după performanță! Două echipe de la LPS Constanța se vor lupta între ele pentru promovarea în SuperLiga de masculin la tenis de masă.Week-end-ul trecut, formațiile con-stănțene de tenis de masă s-au aliniat la startul returului Campionatului Na-țional pe echipe seniori, Divizia A și B. Competiția pentru Divizia A s-a des-fășurat la Buzău, în timp ce, pentru Divizia B, concursul a avut loc la Slatina. Echipele constănțene au fost însoțite de antrenorii Viorel Filimon (Divizia B) și Stelian Hașoti (Divizia A).La Divizia A, orașul nostru a fost reprezentat de două formații de la LPS Constanța, formate din jucătorii: Antonio Pletea, Denis Țernea, Bogdan Postudor (LPS 1) și Alexandru Chiriță, Alexandru Lipan și Alina Maran (LPS 2). Cele două echipe au fost repartizate câte una în fiecare din cele două serii. LPS 1 s-a clasat pe primul loc, după ce a câștigat toate cele șase meciuri disputate, cinci dintre ele cu scor de 5-0 și doar pe cel cu CSM Arad (locul 2) l-a încheiat cu 5-2. În cealaltă serie, LPS 2 a ocupat locul al doilea, fiind învingătoare în cinci meciuri cu 5-1, într-un meci cu 5-0 și a pierdut un singur joc cu prima clasată, CS Pristavu Câmpulung 2, scor 2-5.Primele două clasate ale celor două serii, vor juca în sistem „de cruce”, pentru promovarea în Superligă. Astfel, LPS 1 și LPS 2 se vor confrunta pentru trecerea în categoria superioară.„Urmează meciuri de baraj, de tip tur-retur, unde câștigătoarea promovează în Superligă. Arad va fi sigur una din nou-promovate, deoarece Câmpulung are deja o echipă în Superligă și regulamentul nu îi permite să aibă încă una. În legătură cu bătălia dintre echipele noastre, LPS 1 va promova mai mult ca sigur, pentru că au mai multă experiență. Meciurile vor avea loc în aproximativ o lună și jumătate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antre-norul Viorel Filimon.Performanțele constănțenilor sunt cu atât mai impresionante, cu cât ei au avut de înfruntat adversari mult mai maturi. Jucătorii constănțeni au vârste cuprinse între 15 și 18 ani.„Au avut de înfruntat jucători profe-sioniști, cu vârste chiar de peste 30 de ani. La RARIS Timișoara, jucătorii erau cu siguranță peste 30 de ani. Chiar dacă sunt mai tineri, dacă au valoare, pot să joace și să facă o figură frumoasă”, a menționat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Stelian Hașoti.Constanța mai are o echipă în Superliga masculină - echipa CS Topspin.În competiția Diviziei B, echipa de la CS Farul a avut un jucător important lipsă, fapt pentru care obiectivul formației a fost evitarea retrogradării.„De la CS Farul, Bogdan Simion nu a putut fi prezent nici în tur, nici la retur. Echipa a luptat pentru evitarea retro-gradării. În altă ordine de idei, echipa de fete este aproape calificată în Divizia A. Urmează să joace cu formația din Dunărea Giurgiu, pe care am învins-o până acum. Echipele constănțene și-au îndeplinit obiectivele”, a mai adăugat Filimon.Jucătorii pe care i-a selectat antrenorul pentru echipa CS Farul sunt: Vlad Albu, Emir Culpedin și Ion Danilov. Formația feminină a Con-stanței a fost compusă din: Andreea Postudor, Cristina Buciu și Katia Smiganovska.„Faptul că reușim să promovăm echipele în categoriile superioare e un câștig pentru Constanța. Suntem deja o pepinieră pentru loturile naționale. Chiar în aceste zile, Cristian Pletea se află cu lotul național de juniori, la Openul Bahrain de unde sperăm să se întoarcă cu o medalie”, a adăugat Hașoti.