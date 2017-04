Tenis / Daria Kasatkina va disputa prima finala din cariera intr-un turneu WTA

Duminică, 09 Aprilie 2017.

Daria Kasatkina (Rusia, locul 42 mondial) s-a calificat in premiera intr-o finala a unui turneu WTA, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Laura Siegemund, scor 3-6, 6-2, 6-1, in semifinalele competitiei de la Charleston.Kasatkina, care o eliminase in sferturi pe Irina-Camelia Begu, a reusit a patra victorie in fata Laurei Siegemund din tot atatea meciuri disputate. Jucatoarea in varsta de 19 ani s-a impus dupa doua ore si 20 de minute.In finala, Kasatkina o va intalni pe Jelena Ostapenko (locul 66 WTA), care a trecut de croata Mirjana Lucic-Baroni, favorita 11, scor 6-3, 5-7, 6-4.Ostapenko si Kasatkina s-au mai intalnit de doua ori pana in prezent, jucatoarea din Letonia castigand de fiecare data.Ultimul act de la Charleston se va disputa duminica, de la ora 20.00 (ora Romaniei), si va putea fi urmarit in direct la Digi Sport 2.Competitia americana face parte din categoria "Premier" si este dotata cu premii totale in valoare de $710,900. Suprafata de joc este zugra. Ultimele castigatoare de la Charleston: Sloane Stephens (2016), Angelique Kerber (2015), Andrea Petkovic (2014), Serena Williams (2013, 2012).