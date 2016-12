Tenis - Cupa Davis / Victor Hănescu nu face parte din echipa României pentru partida cu Cehia

Ştire online publicată Marţi, 06 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul Victor Hănescu (72 ATP) nu face parte din echipa care va întâlni, în perioada 16-18 septembrie, la Centrul Național de Tenis, reprezentativa Cehiei, în barajul pentru menținerea în grupa de elită a Cupei Davis, informează site-ul oficial al competiției.Astfel, lotul României este format din Adrian Ungur (26 de ani, locul 136 ATP), Victor Crivoi (29 de ani, 216 ATP), Horia Tecău (26 de ani, locul 11 în clasamentul de dublu) și Marius Copil (20 de ani, locul 238 ATP).Cehii vor veni la București cu Tomas Berdych (25 de ani, locul 9 ATP), Radek Stepanek (32 de ani, locul 25 ATP), Lukas Rosol (26 de ani, locul 65 ATP) și Jan Hajek (28 de ani, locul 152 ATP).Președintele Federației Române de Tenis, Ruxandra Dragomir, a declarat, astăzi, că Victor Hănescu a motivat că ar fi obosit și din această cauză nu va participa la întâlnirea cu formația Cehiei din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială a Cupei Davis."Este o decizie personală a lui Victor. El i-a comunicat-o căpitanului de echipă (n.r. - Andrei Pavel), iar el ne-a informat pe noi. Din păcate, Victor nu va face parte din lot pentru acest meci. Nu am mai multe detalii. Am înțeles că a motivat că ar fi obosit. Pe mine personal nu mă dezamăgește această decizie, dar am fi avut o șansă mult mai mare cu el în teren. Din punct de vedere organizatoric, facem tot ce ține de noi pentru a avea o arenă de calitate. Victor Hănescu era jucătorul nostru numărul unu și ne bazam pe el, inclusiv coechipierii săi", a spus Dragomir.