Tenis Club Idu pune la punct ultimele detalii pentru turneele anului 2016

Tenis Club Idu a stabilit deja calendarul competițional pentru vara anului 2016, care se anunță la fel de plină și antrenantă, așa cum ne-a obișnuit până acum.Baza sportivă a Tenis Club Idu din Mamaia va găzdui, în vară, șase turnee dedicate juniorilor ori veteranilor, amatorilor sau profesioniștilor. Ca în fiecare an, conducerea TC Idu întoc-mește un program care să îi țină în priză pe iubitorii sportului alb.Sezonul va debuta cu turneul inter-național Juniors Cup Mamaia Idu-Mobexpert, ETA 2, dedicat fetelor și băieților cu vârsta până în 16 ani. Competiția, aflată la a 22-a ediție, se va desfășura în perioada 5-12 iunie.Al doilea turneu al verii va fi destinat veteranilor amatori. Cupa Celco va sărbători anul acesta ediția cu numărul opt. Turneul este dotat cu premii în valoare de 2.400 euro.Luna august aduce la Constanța tradiționalul turneul International Veterans Champs of Romania Comvex. Competiția se adresează veteranilor cu vârsta de peste 35 de ani. Concursul se va desfășura în perioada 15-20 august.„Competiția internațională, ajunsă la a XVII-a ediție, a obținut un grad superior, grad 2, ceea ce va atrage cu siguranță mai mulți participanți, datorită punctelor pe care le vor obține câștigătorii, cât și a premiilor în bani”, a declarat Alina Idu, managerul clubului constănțean.În perioada 29 august-4 septembrie, terenurile Clubului Idu vor găzdui turneul Mamaia Idu Trophy, destinat doar sexului frumos. Premiile totale ale competiției sunt în valoare totală de 25.000 de dolari. Organizatorii așteaptă jucătoare din toate colțurile țării. Competiția este organizată în colaborare cu Federația Română de Tenis.Ca în fiecare an, TC Idu va găzdui și turneul de categoria Platinum, organizat de MPG, pentru amatori, dar și Cupa Marinei, însă datele nu au fost stabilite încă.De altfel, antrenorii de la TC Idu continuă pregătirea tinerelor speranțe ale tenisului constănțean. Peste 200 de copii se pregătesc pe terenurile clubului Idu și speră ca într-o bună zi să devină campioni precum Simona Halep ori Horia Tecău. Până atunci, tehnicienii de la TC Idu le îndrumă pașii către tainele sportului alb.