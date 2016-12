Tenis Club Idu încheie vara în forţă, cu trei super-turnee

Tenis Club Idu încheie vara în forță, cu trei super-turnee

La baza sportivă a Tenis Club Idu din Mamaia, ultima lună din vară se preconizează a fi la fel de plină și antrenantă așa cum a fost, de altfel, întreg sezonul.Zilele acestea, pe terenurile de la TC Idu, se desfă-șoară ediția a XIV-a a Cupei Zilei Marinei, o competiție destinată marinarilor. Apro-ximativ 75 de participanți și-au arătat interesul în acest an.Turneul este organizat de Sindicatul Liber al Na-vigatorilor (SLN), Sindicatul ARCA ANR și CN Administrația Porturilor Maritime Constanța.Competiția se desfășoară la urmă-toarele probe: simplu marinari, dublu marinari, dublu marinar/altă profesie, dublu orice profesie, dublu mixt marinar masculin (+35)/orice profesie feminin (+25).Meciurile se joacă în principal după amiaza, iar în week-end, între orele 8.00-14.00 și 16.00-21.00.Din informațiile furnizate de Adrian Mihălcioiu, președintele SLN, numărul participanților din acest an este mai mare decât cel de anul trecut. De altfel, și nivelul de joc este mai ridicat, deoarece, în acest an, la Cupa Ziua Marinei s-au înscris foști jucători de tenis și antrenori precum Laurențiu Bucur, Marius Comănescu, fostul antrenor al Irinei Begu, și Marius Raicea, fostul antrenor al lui Djokovic.Câștigătorii de la toate categoriile de vârstă vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe și alte premii surpriză.Competiția se va încheia pe data de 16 august.În perioada 17-22 august, la TC Idu, se va desfășura International Veterans Champs of Romania Comvex, un turneu tradițional la malul mării. Anul acesta, peste 150 de iubitori ai sportului alb se vor reuni la mare pentru a îmbina sportul cu voia bună și relaxarea. Categoriile de vârstă sunt de la +35 de ani până la +70 de ani. Organizatorii așteaptă participanți și de peste hotare. Conform informațiilor furnizate de managerul TC Idu, Alina Idu, la com-petiție s-au înscris concurenți din Germania, Italia, Grecia, Ungaria și chiar din Australia.Câștigătorii de la fiecare categorie vor fi recom-pensați cu diplome, cupe și premii în bani, dar cel mai de preț premiu îl reprezintă prieteniile care se leagă în cadrul competiției și poveștile celor mai experimentați veterani.„Aceasta a fost vara celor mai importante tur-nee pe care le-am desfășurat în baza noastră sportivă. Totul a culminat cu organizarea meciului din Cupa Davis, care s-a desfășurat pentru prima dată într-un club privat. Ne așteptăm ca și aceste ultime două turnee din această vară să se ridice la așteptările noastre, așa cum a fost în fiecare an de când le orga-nizăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alina Idu.Luna august se va încheia cu turneul Mamaia Idu Trophy, destinat doar fetelor. Premiile totale ale competiției sunt în valoare totală de 25.000 de dolari. Organizatorii așteaptă jucătoare din toate colțurile țării, cu atât mai mult cu cât, pe lângă premiile în bani puse la bătaie, se pot câștiga la Mamaia și câteva puncte WTA. Înscrierile la această competiție sunt încă deschise.