Tenis / Anastasija Sevastova a câştigat turneul de la Mallorca

Tenis / Anastasija Sevastova a câștigat turneul de la Mallorca

Jucatoarea letona de tenis Anastasija Sevastova, cap de serie numarul 2 si locul 19 WTA, a castigat, duminica, turneul de la Mallorca (Spania), dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari, acesta fiind primul sau succes dupa sapte ani, informeaza L'Equipe, citat de News.ro.Sevastova, finalista anul trecut la Mallorca, a invins-o, in ultimul act al competitiei, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, dupa doua ore si 14 minute, pe Julia Goerges (Germania), pozitia 54 in ierarhia mondiala.Pentru succesul de la Mallorca, Anastasija Sevastova va primi 280 de puncte WTA si un cec in valoare de 34.677 de euro, in timp ce Goerges va incasa 17.258 de euro si 180 de puncte WTA.Sevastova, in varsta de 27 de ani, a castigat al doilea turneu din cariera, dupa cel de la Oeiras din 2010.