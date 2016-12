Tenis / Alexandra Dulgheru, învinsă de Maria Şarapova la US Open

Tenis / Alexandra Dulgheru, învinsă de Maria Șarapova la US Open

Ştire online publicată Joi, 28 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, locul 95 WTA, i-a dat o replică foarte bună rusoaicei Maria Șarapova, locul 6 WTA, care a avut nevoie de trei seturi, 4-6, 6-3, 6-2, și de peste două ore și jumătate de joc pentru a se califica, miercuri, în turul 3 al US Open."Lupta a fost cumplită, am avut o adversară tenace azi. Ea a alergat foarte bine, dar important este că am câștigat", a declarat Șarapova, la microfonul Eurosport.Aceasta a fost cea de-a treia partidă dintre cele două jucătoare, Șarapova câștigându-le și pe precedentele două destul de greu.Calificarea în turul doi la US Open este recompensată cu 60.420 de dolari și 70 de puncte WTA.