Tenis / Agnieszka Radwanska a câştigat China Open

Tenis / Agnieszka Radwanska a câștigat China Open

Ştire online publicată Duminică, 09 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Agnieszka Radwanska (Polonia, locul 3 WTA) a castigat in fata britanicei Johanna Konta (14 WTA), scor 6-4, 6-2, in finala turneului "Premier Mandatory" de la Beijing. Poloneza si-a trecut in palmares al treilea trofeu din acest an si al 20-lea al carierei.Radwanska s-a impus intr-o ora si 35 de minute si va primi din partea organizatorilor un premiu de 1,11 milioane de dolari si 1.000 de puncte WTA.La randul ei, Konta va incasa un cec in valoare de 556.000 de dolari si 650 de puncte WTA.Jucatoarea din Polonia si-a adjudecat al treilea trofeu in acest an, dupa cele de la New Haven (6-1, 7-6 cu Elina Svitolina) si Shenzhen (6-3, 6-2 cu Alison Riske).Dupa acest turneu, Radwanska isi consolideaza locul 3 WTA, indepartandu-se la peste 1.000 de puncte de noua ocupanta a pozitiei a patra, Simona Halep, care a pierdut in optimi la Beijing (6-0, 6-3 cu Shuai Zhang).Datorita parcusului de la Beijing, Johanna Konta va ajunge luni in top 10 WTA, urmand sa ocupe locul 9.