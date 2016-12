Ştefan Stoica instaurează „dictatura“ la FC Farul

„Mourinho“ ne anunță că este un tehnician puternic

Prezentat oficial, sâmbătă, în funcția de antrenor principal al Farului Constanța, Ștefan Stoica a anunțat că va emite un set de reguli pe care fotbaliștii săi vor trebui să le respecte cu strictețe. Cine calcă strâmb va plăti scump! Antrenorul Farului, Ștefan Stoica, dă milităria jos din pod. „Mourinho” vrea să instaureze „dictatura cu bun simț”, bazată pe relații profesioniste. „Sunt foarte bucuros că am venit la Constanța, am acceptat oferta în două minute, pentru că este al doilea oraș din țară și trebuie să facă istorie. Trebuie să readucem echipa acolo unde îi e locul. Pentru a ne îndeplini obiec-tivul, vor exista legi pe care trebuie să le facem, fiindcă la fotbal trebuie și dictatură, dar una de bun simț, nu ca cea de acum 20 de ani. Fără dictatură, fără să conducă unul singur, nu merge. Fiecare va avea rolul său - antrenor, jucător, conducător. Orice decizie majoră nu o ia antrenorul, însă antrenorul poate face propuneri. Vreau să avem, în aceste șase luni, o relație profesionistă cu toată lumea”, a spus Stoica, la conferința de presă organizată, sâmbătă după-amiază, la stadion. Astăzi, jucătorii semnează Regulamentul de Ordine Interioară Tehnicianul susține că nu va acorda o a doua șansă elevilor săi, iar astăzi, toți jucătorii vor semna noul Regulament de Ordine Interioară. „Un stat este puternic atunci când își aplică legile. O să mergem și noi pe legi stricte. Fotbaliștii de la Farul nu au voie să practice jocuri de noroc, pariuri sportive și sunt obligați și trebuie să se odihnească seara acasă. Un jucător care nu se odihnește nu va da randament nici dacă-l antrenăm de șapte ori pe zi. Asta e datoria unui fotbalist, să joace, să mănânce corect și să se odihnească. Eu și conducerea lucrăm la Regulamentul de Ordine Interioară, iar luni (n.r. - astăzi), jucătorii îl vor semna. Cei care nu semnează înseamnă că nu vor ca Farul să intre în prima ligă și nu mai sunt prietenii noștri. Vor pleca acasă și nu li se va acorda o nouă șansă. Avem nevoie de fotbaliști care să lupte pentru fiecare punct, nu de avocați sau de doctori. Nu știu dacă sunt un mare antrenor, însă știu că avem nevoie de disciplină și de muncă. Cine nu luptă nu este cu echipa”, a transmis antrenorul principal. Patru adversari în lupta pentru promovare Ștefan Stoica este de părere că, în bătălia pentru promovare, Farul se va bate, în principal, cu patru echipe: „Va trebui să trecem de Sportul Studențesc, Săgeata Stejaru, Victoria Brănești și Petrolul Ploiești. Farul are nevoie de două puncte mai mult decât celelalte contracandidate”. La conferința de presă, au mai fost prezenți președintele executiv Sevastian Iovănescu, vicepreședintele Robert Avramescu, managerul general Vicențiu Iorgulescu, antrenorul secund Vasile Mănăilă, antrenorul cu portarii Valentin Covaciu și preparatorul fizic Adrian Cosman. „Vom munci de dimineață și până seară, pentru a promova Farul în prima ligă, vom da totul pentru a realiza acest obiectiv”, a spus Iorgulescu.