Ştefan Stoica i-a chemat pe Gosic şi Rastovac la echipa mare a Farului

Ștefan Stoica i-a chemat pe Gosic și Rastovac la echipa mare a Farului

După șapte luni în care nu au mai fost prezenți în lotul primei formații, cei doi stranieri se pregătesc din nou cu Farul. „Mourinho” i-a luat la antrenament, dar nu a exclus posibilitatea ca, pe parcursul returului, să și apeleze la ei. Ștefan Stoica i-a chemat pe Dragan Gosic și pe Andrej Rastovac de la Farul II la pregătirile formației mari. Cei doi nu se mai aflau la prima echipă de la finele lunii iulie 2009. „Deocamdată, sunt jucătorii Farului. E logic să se antreneze cu noi, mai știi, poate e nevoie de ei. Dacă tot sunt aici, de ce să nu-i folosim? Le e greu acum, pentru că au pierdut o jumătate de an, nu au jucat și nu au avut continuitate în pregătire, dar returul e lung și nu e exclus să și apară la un moment dat pe teren. Pentru început, se vor antrena și vor trebui să joace și la echipa a doua, unul - două meciuri”, a declarat „Mourinho”. Tehnicianul îl vede pe Rastovac, jucător de picior stâng, atât stoper, cât și fundaș stânga, unde are o singură soluție, Gaston Mendy, reprofilat din mijlocaș. În plus, Stoica este lipsit în centrul defensivei, pentru o perioadă cuprinsă între două săptămâni și o lună, de Dan Ignat, care, la meciul Farului II de la Medgidia, a suferit o ruptură musculară la piciorul drept. „E o plăcere să ne pregătim iar cu echipa mare. Nu ne-a spus nimeni pentru ce am fost readuși, pur și simplu am fost chemați la antrenament și ne-am prezentat. Nu știu cât vom rămâne printre băieți, dar ne bucurăm de acest prilej”, a declarat, la finele antrenamentului de ieri, Rastovac. „Îmi este greu la pregătire, după șapte luni în care am lipsit de la prima echipă. Dacă va fi nevoie de noi pe teren, vom răspunde pozitiv”, a spus și Gosic. Sârbul și slovenul ar putea fi folosiți, mâine, la Farul II, în meciul de acasă cu CS Eforie, partidă în care Ștefan Stoica i-a cedat principalului satelitului, Gică Butoiu, pe Neagu, Măcelaru, Mansur, M. Soare, Fatai, Tudorache, Călin și Al. Iovănescu. Despre fundașul central Marko Randelovic, plecat acasă la finele săptămânii trecute, oficialii Farului nu aveau nici ieri vreo veste. „Randelovic e un jucător care a evoluat meci de meci în prima ligă sârbă, la FK Rad Belgrad, nu e ușor să-l luăm. A mers acasă să-și rezolve situația contractuală pentru un împrumut pe șase luni, iar din vară, dacă ne place, urmează să plătim 100.000 de euro pentru a ne rămâne”, a spus Ștefan Stoica. Altfel, principalul Farului crede că „marinarilor” nu le va fi deloc ușor duminică, la Chiajna. „Concordia e o echipă puternică, am văzut-o cu Sportul, când a avut ghinion. Putea să scoată măcar un punct. Nouă ne lipsește Ben Teekloh, dar, cu cât înaintăm în program, cu atât vor fi mai multe probleme de acest gen. Avem jucători cu care să-l înlocuim”, a punctat „Mourinho”. La Chiajna, arbitrează Cătălin Popa Meciul Concordia Chiajna - FC Farul va fi arbitrat de Cătălin Popa, asistat de Claudiu Florea și Gabriel Stroe; rezervă, Viorel Coacă (toți, din Pitești). Observatori sunt Constantin Gheorghe (Suceava) și Dan Firițeanu (Reșița). Partida se joacă duminică, de la ora 11, în direct la sport.ro. *** „Vom avea meci greu la Chiajna. Concordia și-a făcut echipă foarte bună, i-a pus mari probleme și Sportului. La ea acasă, va avea o ambiție și mai mare, mai ales că joacă și cu Farul. În tur, ne-a bătut și poate are un ascendent moral asupra noastră, dar sper să facem un joc bun și că câștigăm. Victoria este foarte importantă pentru noi, pentru că, în această etapă, putem ajunge pe un loc promovabil. În tur, a fost un scor mincinos, nu aceea e valoarea noastră. Vrem să spălăm acea rușine” Vasilică Păcuraru, mijlocaș FC Farul