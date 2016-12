Ştefan Petcu, noul antrenor al FC Farul Constanţa

Ștefan Petcu, noul antrenor al FC Farul Constanța

Ieri, în conferința de presă de la sediul clubului, a fost anunțat noul antrenor al FC Farul. Acesta este Ștefan Petcu, unul dintre foștii ju-cători emblematici ai grupării alb-albastre. Postul de antrenor al Farului rămăsese liber, după demisia lui Ion Răuță, depusă luni, 25 noiembrie. Întrebat despre obiectivul Farului, Petcu a declarat: „Fără obiectiv, nu puteam accepta să vin. Chiar dacă e puțin cam târziu acum, mi s-a oferit o șansă, așa că voi pregăti echipa pentru a accede în play-off. Va fi foarte greu. Am vizio-nat meciurile de până acum și am observat că nici lotul și nici pregătirea nu au fost făcute cum trebuie. Oscilațiile au apărut tocmai datorită acestor lucruri. Cel mai bun meci consider că a fost cu Rapid București, făcând abstracție de final. Atunci, echipa mi-a plăcut și astfel de lucruri îmi dau speranță. De aceea am acceptat să vin”. Fotbaliștii Farului se pregătesc să întâlnească pe SC Bacău, în meciul contând pentru etapa a 16-a a Ligii a II-a, programat sâmbătă, de la ora 11:00, pe stadionul „Farul”. „Ca valoare, sunt de părere că Farul e totuși la nivel cu Bacău. Meciul de sâmbătă va fi foarte greu, dar am speranța că vom evolua în play-off. Nu cred că pot face minuni, dar cred că jucătorii, în schimb, pot, și cu toate că am fost luat din scurt, în următoarele antrenamente am să îi mobilizez pe băieți, implicit tactic”, a declarat Ștefan Petcu.