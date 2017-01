Ştefan Ciobanu la CSM Ploieşti, Guriţă dorit de Stoichiţă în Cipru

Ștefan Ciobanu la CSM Ploiești, Guriță dorit de Stoichiță în Cipru

Lucrurile încep să se limpezească în cazul a doi dintre jucătorii puși de FC Farul pe lista de transferări, Ștefan Ciobanu și Mihai Guriță. Ciobanu a declarat ieri că s-a înțeles cu CSM Ploiești (liderul detașat al seriei a treia a Ligii a III-a), iar Guriță aștepta să se materializeze una dintre ofertele pe care le are din străinătate, pe fir intrând, după Debrecen (Ungaria), și Aris Limassol (Cipru). Ciobanu a spus că a intrat deja în programul de pregătire al ploieștenilor și că, în proporție de 99%, va juca la CSM Ploiești. „A rămas să semnez contractul de joc, însă ne-am înțeles în toate privințele. Înțelegerea (împrumut) este momentan valabilă până la finalul campionatului, cu drept de prelungire. Am avut o ofertă și de la Delta Tulcea, fostul meu club, dar sunt la o vârstă (n.n. - 29 de ani) când nu mai pot decide cu sufletul. Oferta CSM-ului a fost superioară din punct de vedere financiar. A contat și faptul că soția mea este din Ploiești. Vreau să pun umărul la promovarea echipei”, a arătat Ciobanu. Atacantul regretă că, în vară, a decis să joace pentru Farul. „A fost un pas înapoi pentru mine. Am plecat de la Tulcea, unde îmi mergea foarte bine, pentru a ajunge la Constanța, unde, din păcate, nu am reușit ce îmi propusesem“, a mai spus Ștefan Ciobanu. Pentru Guriță, după Debrecen (Ungaria, prima ligă, locul trei), a mai apărut o variantă, Aris Limassol (Cipru, prima ligă, ultimul loc), echipă care este antrenată de Mihai Stoichiță și la care joacă alți patru români (Diniță, Mihalcea, Stere și Mozacu). Stoichiță a fost cel care l-a sunat pe veteranul farist, pentru a-i propune să vină la Aris. Cu urechea la telefon „În această după-amiază (n.n. - ieri) sau mâine (n.n. - astăzi), sper să se rezolve lucrurile. Poate că voi face deplasarea cu Farul în Cipru, însă pentru a merge la Limassol“, a declarat Guriță, pentru „Cuget Liber“. Mihai nu a participat la antrenamentul de ieri dimineață al Farului, pentru a sta lângă telefon și a putea să răspundă cât mai repede la eventualele apeluri ale impresarului său. Otvoș, în stand-by În cazul lui Marcel Otvoș, al treilea jucător pe care Farul nu mai contează pentru retur, situația încă nu s-a aranjat. Mijlocașul a avut o ofertă din Liga 1, care însă nu a fost agreată de club, întrucât era vorba de o contracandidată la retrogradare a „rechinilor“, iar mai nou a apărut și o echipă de ligă secundă interesată de Marcel.