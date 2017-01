Ştefan Ciobanu a ratat un penalty la Farul II

Ștefan Ciobanu a ratat un penalty la Farul II

Formația secundă a Farului, Farul II, a beneficiat din nou, ieri, de mai mulți jucători de la echipa mare la partida din etapa a 16-a a Ligii a III-a, de pe terenul lui Rocar București, însă, ca și în etapa trecută, „rechinii“ au încheiat meciul cu o înfrângere, scorul fiind 0-2. Dacă, vinerea trecută, Farul II a primit, acasă, replica lui CSM Rm. Sărat, pierzând cu 2-4 (după ce a condus cu 2-0), ieri a jucat cu o altă echipă bună a campionatului, Rocar, locul patru înaintea rundei. A fost o nouă înfrângere, 0-2 (goluri: Badea - min. 60, Ivan - min. 90), dar antrenorul principal al Farului II, Lucian Marinof, a declarat, pentru „Cuget Liber“, că jucătorii săi nu merita să piardă. Dominate copios, gazdele doar au speculat greșelile și ratările „rechinilor”, care au irosit și un penalty. De la echipa mare au jucat Vlas - L. Florea, Larie, M. Nae, Chigou și Șt. Ciobanu, echipa folosită fiind: Vlas - Țarălungă, Monteiro (min. 85, Fl. Neaga), Bubuleandră, L. Florea - I. Călin (min. 70, Calagi), Larie, L. Mihai II, M. Nae - Chigou (min. 85, Alibec), Șt. Ciobanu. Determinare, dar greșeli Dacă, în meciul cu CSM Rm. Sărat, Marinof nu a fost mulțumit de evoluția fotbaliștilor de la echipa mare, ieri nu a avut ce să le reproșeze în privința implicării în joc. „S-au mișcat bine, au vrut și au arătat determinare. Nu am ce să zic din acest punct de vedere. Meciul a fost decis de greșelile și ratările noastre. I-am dominat categoric pe cei de la Rocar, care au tras primul șut pe poartă în minutul 60, la golul de 1-0. Vlas a respins în față, iar gazdele au marcat. În minutul 80, am beneficiat de un penalty, însă Șt. Ciobanu a ratat. Dacă înscriam atunci, altul era cursul jocului. Am făcut apoi schimbări, jucând cu doar trei fundași, dar de înscris au înscris tot gazdele, la o fază fixă. Greșelile individuale ne-au taxat“, ne-a declarat Marinof. S-a întors Mala Mijlocașul farist Muhamed Lamine Jabula Sano „Mala” a revenit, ieri dimineață, la Constanța, după ce a jucat, sâmbăta trecută, în meciul Guinea-Bissau - Sierra Leone 0-0, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2010. Obosit de pe drum, Mala, căpitanul selecționatei din Guinea-Bissau, nu a luat parte la antrenamentul de ieri al Farului, desfășurat, în prima parte a zilei, pe terenul secund, lucrând separat, după amiază, cu preparatorul fizic Gheorghe Avram. „Profesorul“ l-a avut la pregătire și pe atacantul Mihai Guriță, care nici el nu a participat la antrenamentul de ieri al „rechinilor“, după ce a revenit, tot dis-de-dimineață, de la Suceava, de la înmormântarea unei rude. Altfel, antrenorii Farului și directorul tehnic Ion Marin au fost, ieri după-amiază, să vadă de la fața locului partida Portul Constanța - CS Ovidiu.