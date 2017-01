Tecla Marinescu Borcănea, campioana cu diplomă de betonist

Hotelul Sport din Constanța are, în aceste zile, un oaspete de seamă: Tecla Marinescu Borcănea. Fostă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 1984, kaiacista constănțeană a revenit, pentru câteva zile, pe litoral, și a acceptat invitația Elenei Frîncu, directorul executiv al DSJ, de a participa la conferința de presă de ieri, de pe terasa Hotelului Sport. „Sunt într-o minivacanță și profit de timpul liber pentru a urmări Jocurile Olimpice de la Beijing. Le țin pumnii tuturor românilor, știu foarte bine ce trăiri au în aceste momente, în clipele de nerăbdare de a intra în competiție și de a câștiga”, a declarat fosta campioană olimpică. Produs sută la sută al sportului constănțean, inclusă în galeria stelelor litoralului, alături de Ion Draica, Ioana Badea, Simona Amânar și mulți alții, Tecla nu l-a uitat pe omul care a lansat-o în marea performanță. „Antrenorul Ștefan Aftenie a fost cel care m-a modelat, a lucrat cu mine pentru a mă duce în vârful piramidei. L-am apreciat și i-am mulțumit prin rezultatele obținute”, a spus campioana de la Los Angeles. Ca sportiv de performanță, Tecla Marinescu Borcănea a vâslit pentru CS Farul și Steaua București. Astăzi, ea are 48 de ani și nu mai activează în sport. „Nu mi-a plăcut să antrenez, nu cred că aș putea fi un tehnician de succes, așa că am ales altă cale. Am ieșit la pensie de la Steaua, dar am rămas să activez, în continuare, în cadrul clubului. Mă întrebați ce aș fi făcut dacă rămâneam la Constanța. Păi, am terminat liceul de construcții, poate că aș fi lucrat ca betonistă”, a glumit fosta campioană.