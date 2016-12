Tecău și Rojer au ratat calificarea în semifinalele probei masculine de dublu la US Open

Ştire online publicată Marţi, 08 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer, a treia favorită, a fost învinsă de cuplul francez Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, cap de serie numărul 12, cu 7-6 (5), 6-4, azi, în sferturile de finală ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York.Tecău și Rojer vor primi un cec de 67.675 dolari și 360 de puncte ATP, iar Horia își adaugă 7.500 dolari pentru evoluția de la dublu mixt alături de Simona Halep (sferturi).