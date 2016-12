Tecău şi compania au început antrenamentele pentru Cupa Davis

Tecău și compania au început antrenamentele pentru Cupa Davis

Naționala de tenis a României se pregătește de întâlnirea cu formația Israelului, din primul tur al Grupei euro-africane a Cupei Davis, programată între 6-8 martie, la Sibiu. Din echipa României fac parte doi constănțeni: unul este căpitanul nejucător Andrei Pavel, iar cel de-al doilea, tenismanul Horia Tecău. Din formația tricoloră mai fac parte Adrian Ungur, Marius Copil și Florin Mergea.Ieri, a avut loc primul antrenament al echipei, iar la conferința de presă, Tecău a declarat: „Avem atât de multe meciuri împreună jucate, încât de fiecare dată când vin la Cupa Davis mi se pare că acomodarea se face foarte repede și natural. De abia aștept să începem. Suntem de abia în februarie, dar simt că am jucat foarte multe meciuri în acest an amândoi. Important pentru acest meci este că suntem în formă, că avem un început de an bun, în formă fizică bună și sper să continuăm acest lucru, mai ales în acest week-end”.„Ne-ar face o onoare să o vedem și pe Simona Halep. E o onoare incredibilă să vină președintele Iohannis la partidă, mai ales la Sibiu, un oraș de unde a plecat, unde a fost primar. Ne bucurăm că suntem înapoi la Sibiu, mulțumim orașului că ajută să avem un meci de Cupa Davis, chiar al treilea aici”, a declarat, la rândul său, căpitanul nejucător Andrei Pavel, citat de Agerpres.