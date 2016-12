Tandem Ilie Dumitrescu - Iordănescu pe banca Stelei

Ştire online publicată Joi, 12 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Noul antrenor principal al Stelei este Ilie Dumitrescu. Fosta glorie din Ghencea a acceptat un contract pe un an și îl va avea secund pe fiul lui Anghel Iordănescu, Edi, care a absolvit Școala de la Coverciano. Țiți Dumitriu va fi șeful Centrului de Copii și Juniori, iar Ilie vrea să aducă și un preparator fizic italian. „Sunt emoționat, nici când am semnat pentru Tottenham nu am avut așa asistență. Pentru mine nu există locul doi, doar primul loc, dacă nu vom mai avea șanse la titlu, îmi dau demisia. Am încredere deplină în jucători, vreau să pun în slujba clubului experiența acumulată ca fotbalist și ca antrenor. Eu nu sunt angajat, sunt colaborator, am venit să ajut Steaua”, a declarat Ilie Dumitrescu.