Sute de alergători, la ediţia jubiliară a Crosului Naţional Olimpic

Sute de alergători, la ediția jubiliară a Crosului Național Olimpic

Sâmbătă, la Constanța, a avut loc cea de-a 30-a ediție a Crosului Național Olimpic, competiție care a strâns la start aproximativ 400 de iubitori ai unui stil de viață sănătos, de toate vârstele.Ediția din acest an a fost una aniversară și a ajuns la Constanța, la solicitarea membrei de onoare a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Elena Frîncu, cea care a alergat la prima ediție, din 1987, la malul mării, alături de alte două legende al sportului constănțean, fostul luptător Ion Draica, și fostul mare atlet Ilie Floroiu, ce avea să și câștige concursul inaugural.La 30 de ani distanță, nume importante ale sportului românesc s-au strâns pe litoral pentru a fi martorii acestei ediții jubiliare. Nu au lipsit actorii primei ediții, Elena Frîncu, Ion Draica sau Ilie Floroiu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, directorul executiv al DJST Constanța, Mariana Solomon, directorul LPS „Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai, președintele Federației Române de Atletism, Florin Florea, fostul medaliat olimpic de la Atena, Răzvan Florea, și reprezentanți ai autorităților locale.„A fost o zi (n.r. - sâmbătă) foarte fericită pentru mine. Am fost înconjurată de foarte mulți oameni dragi ce mi-au demonstrat, o dată în plus, că mă iubesc și mă apreciază. Până și ploaia a ținut cu noi, a început când am terminat competiția. Consider că noi, generațiile mai în etate, avem o datorie morală de a-i îndemna pe cei tineri către mișcare. Din păcate, străzile, cele care au format mari campioni, în ziua de astăzi nu mai aparțin copiilor. Sportul implică plăcere, dorință și efort însă, într-un final, satisfacția de a învinge este neprețuită”, a declarat Elena Frîncu.v v vStartul a fost dat de fostul scrimer de aur al României, Mihai Covaliu, din dreptul Sălii Sporturilor, apoi s-a alergat pe traseul strada Mircea cel Bătrân - bulevardul Mamaia - cu linia de sosire Aqua Magic, cu o lungime totală de 5 km.Iată câștigătorii, în funcția categoriei de vârstă: 6-8 ani - Ioana Pătrașcu și Radu Sebastian Ciucă; 9-11 ani - Amalia Pătrașcu și Carol Popa; 12-14 ani - Alexandra Pușcuță și Vlad Catană; 15-18 ani - Cristina Olteanu și Denis Cvas; Open +19 feminin - 1. Antoanela Manac, 2. Diana Pivniceru, 3. Corina Toporău; Open +19 masculin - 1. Cătălin Jitcovici, 2. Daniel Antonaru, 3. Vasile Apetroaie.Premiul pentru persoanele cu dizabilități a fost înmânat lui Florin Vuță, iar cel pentru „sportivitate ca mod de viață”, lui Costel Stanciu, membri ai Invictus Team România, militari răniți în teatrele de operare.Cea mai numeroasă familie a fost familia Oprița, compusă din Angela, Alexandru, David și Amalia, iar premiile pentru cei mai vârstnici atleți au fost înmânate lui Traian Petcu (93 de ani) și Veronicăi Negreanu (86 de ani).Competiția a fost organizată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Asociația Județeană de Atletism Constanța, Primăria, Poliția și Jandarmeria Constanța.