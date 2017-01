Sute de alergători, aşteptaţi la Crosul "Ziua Olimpică" 2016

Sute de alergători, așteptați la Crosul "Ziua Olimpică" 2016

Duminică, 19 iunie, începând cu ora 10, se va da startul unei noi ediții a Crosului „Ziua Olimpică“, competiție organizată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Asociația Județeană de Atletism Constanța.Se va porni de pe strada Mircea cel Bătrân (în drepul Sălii Sporturilor), se va face dreapta pe bu-levardul Mamaia și se va conti- nua până la intrarea în stațiunea Mamaia, linia de sosire fiind în dreptul sediului Radio Constanța. Traseul va avea o lungime de aproximativ 5 km.Participanții ce vor să se înscrie la cros o pot face la locul de start, începând cu ora 8.45. Premiile vor consta în medalii, tricouri pentru toți participanții, iar ocupanții primelor trei locuri ale categoriilor masculin, feminin, family, „cel mai tânăr competitor” și „cel mai vârstnic competitor” vor primi cupe.„Scopul acestei activități este de a face mișcare în beneficiul sănătății. Concursul nu ar trebui să aibă un caracter competitiv, ci mai degrabă amical, în care toți să ieșim la mișcare. Intuim că vor fi alături de noi 300-400 de par-ticipanți, însă noi suntem pre-gătiți pentru orice situație”, a de-clarat, pentru „Cuget Liber”, Mihai Orzan, consilier DJST.Organizată sub deviza „Aleargă pentru sănătatea ta!”, prima ediție a Crosului Olimpic avut loc în anul 1987, startul fiind dat de multipla medaliată olimpică la atletism, legendara Lia Mano-liu. În acel an, la star-tul întrecerii, trioul Elena Frîncu - Ion Draica - Ilie Floroiu a atras toate privirile, cel din urmă fiind cel care a și câștigat întrecerea.Fosta vicecampioană mondială la handbal Elena Frîncu ține foarte mult la această competiție, fiind și cea care a inițiat-o în Constanța, în urmă cu aproximativ 30 de ani: „Trebuie să recunosc că este competiția mea de suflet, fiindcă adună laolaltă tineri, bătrâni, profesioniști și amatori, care înțeleg faptul că prin sport ne face mai sănătoși, mai buni. Țin minte foarte bine cum am trecut linia de sosire, de mână cu Ion Draica, în 1987. Au fost 2.000 de oameni care s-au întrecut în acel an, cu niște tricouri frumoase trimise direct de la Laussane, pe o dis-tanță de 10 km. Mă prinde nostalgia când mai văd bătrâni aler- gând cu acele tricouri. Competiția precede «Săptămâna Olimpică» și va fi cu siguranță un eveniment foarte frumos”.