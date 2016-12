Susţineţi copiii constănţeni în finala concursului Next Star!

Dansatorii de la Total Dance Kids vor Premiul de Popularitate

Susțineți copiii constănțeni în finala concursului Next Star!

Astăzi, de la ora 20.30, pe Antena 1, trupa de dans Total Dance Kids, de la centrul Total Dance din Constanța, va dansa pentru câștigarea Premiului de Popularitate în emisiunea Next Star.Total Dance Kids este o trupă de copii ce practică dansul la nivel performant. Acești copii, cu vârste între 8 și 12 ani, ambițioși, talentați și foarte simpatici, au participat cu un număr artistic ce a impresionat atât juriul, cât și publicul, fiind printre favoriții acestora și astfel ajungând în finala pentru premiul de Popularitate.Ei se numără printre cei zece concurenți ce vă vor încânta în emisiunea Next Star, difuzată astăzi, pe Antena 1, și vor reprezenta Constanța în acest concurs televizat și urmărit cu sufletul la gură de toată țara.Dacă și pe voi v-a impresionat numărul prezentat de Total Dance Kids (http://nextstar.a1.ro/concurenti-populari), haideți să-i ajutăm să câștige Premiul de Popularitate!Urmăriți emisiunea, azi, de la ora 20.30, și votați prin SMS la 1272 cu textul: „TDK”. Decizia aparține publicului, iar câștigătorul va fi cel care primește cele mai multe voturi pe parcursul întregii emisiuni.Total Dance Kids este o formație de dans antrenată de către instructorii TDC în colaborare cu diverși coregrafi din țară (Hammer, Călin Hanțiu, Cristian Daniel Osolos) și are o activitate bogată în spectacole și concursuri naționale, cât și internaționale, având rezultate pe măsură: Trofeul - Dance Open România, Locul I - Cupa Școlilor București, Locul I - Dance Open România, Locul II - Hip Hop Internațional, Locul III - Black Sea Contest.Fiind călăuziți de trei cuvinte cheie, „Unitate-Pasiune-Profesionalism”, dorința lor este de a deveni din ce în ce mai buni și de a ridica dansul în Constanța la un nivel cât mai performant.