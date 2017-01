Suspiciuni de blat!

La conferința de presă de ieri, antrenorul HCM-ului, Eden Hairi, a spus că are suspiciuni în privința corectitu-dinii partidei dintre HC Bosnia Sarajevo și HC Croația Zagreb, din etapa a doua a Ligii Campionilor, încheiată la egalitate, scor 26-26. „Am văzut acel meci, iar pe final, am avut senzația că echipa croată nu ar fi foarte corectă. Cred că a fost ceva pe acolo”, a spus Hairi. Altfel, tehnicianul constățean consideră că formația din Sarajevo este una puternică, dar care nu are constanță în joc. „Bosnia și-a schimbat nu numai antrenorul, ci și lotul de jucători. Acum, cu mici excepții, au o echipă tânără, ambițioasă, care prestează un handbal modern. Le-am studiat jocul pe video și nu cred că ne pot surprinde cu ceva. Am pus la punct tactica pentru a contracara aruncările de la distanță, ne bazăm mult pe cei doi portari experimentați. Cu apărarea se câștigă un meci”, a declarat Eden Hairi.