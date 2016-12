Surpriză uriaşă în lumea tenisului. Iată de ce s-a retras Serena Williams

Surpriză uriașă în lumea tenisului. Iată de ce s-a retras Serena Williams

Ştire online publicată Miercuri, 28 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Serena Williams s-a retras de la Turneul Campioanelor, motivul oficial fiind problemele medicale pe care le are liderul mondial.Cu toate acestea, se pare că în spatele deciziei luate de jucătoarea de 34 de ani este un alt motiv. Potrivit The Tennis Times, Serena Williams ar fi însărcinată în 12 săptămâni. Tatăl copilului este celebrul solist de muzică rap, Drake, cu care americanca are o relație de ceva timp.