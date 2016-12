SURPRIZĂ TOTALĂ. Simona Halep se mărită: Bunica ei a spus cine e alesul sportivei din Constanţa

2

Bine c-o ia un makedon

Bine c-o ia un makedon, n-avem nevoie de sange makedonesc in neamul nostru romanesc, asta ne mai lipsea, prostia, uratenia, mirosurile de berbec si oaie. Niet, noi sutem romani, noi suntem urmasii lui Burebista, Decebal, Mihai, Vlad, Stefan, Iancu, Ceusescu, avem sange rosu de eroi ai neamului dac, cel mai viteaz neam dintre traci. Traiasca Romania mare si poate o s-o facem si mai mare in curand. Doamne ajuta ! NATO ajuta ! UE ajuta ! Asa sa ne ajute Dumnezeu ! Nu te supara Simona, tu esti o frumoasa, n-am nimic cu tine si cu tot neamul tau de makeni.