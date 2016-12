Surpriză în lotul Stelei, înaintea meciului din această seară

Ştire online publicată Luni, 21 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Steaua are șansa să se apropie la două puncte de liderul Astra, după ce se va termina etapa a 11-a a Ligii 1, dar pentru asta trebuie să câștige meciul cu Concordia, programat luni, 21 septembrie, de la ora 21:00, ÎN DIRECT la Digi Sport 1.Mirel Rădoi are însă probleme de efectiv pentru partida, care va fi găzduită de ”Arena Națională”. Valentin Cojocaru (19 ani), care a început sezonul ca titular între ”buturile” campioanei, nu a fost reținut în lotul pentru partida cu ilfovenii.Cojocaru, despre care Helmuth Duckadam spunea în vară că va ajunge un mare portar, s-a accidentat în timpul amicalului cu cei de la CS Tunari, disputat joi, scor 4-0, potrivit celor de la Fanatik. După ce vineri a fost supus unui control amănunțit, portarul a aflat că are o entorsă la gleznă și că nu se poate antrena câteva zile.În aceste condiții, Cojocaru a ieșit complet din calcule pentru meciul cu Chiajna. Astfel, în poarta Stelei va intra fostul goalkeeper al ilfovenilor, Florin Niță, în timp ce rezervă va fi al treilea portar din lot, Ionuț Poiană (17 ani).