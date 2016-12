Supravieţuirea în Liga Naţională, obiectivul CSU Neptun

Supraviețuirea în Liga Națională, obiectivul CSU Neptun

Ştire online publicată Vineri, 02 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pe formația de handbal feminin CSU Neptun Constanța o așteaptă un campionat foarte greu. Prima partidă pe care o dispută fetele antrenate de Florentin Pera în Liga Națională va fi cea de pe teren propriu, cu CSM București, echipă care vizează calificarea în cupele europene în acest sezon. Meciul este programat sâmbătă, 3 septembrie, de la ora 10.00, la Sala Sporturilor. Directorul executiv al Neptunului, Paul Alexe, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că obiectivul echipei este menținerea în Liga Națională. „Încă din prima etapă, ne așteaptă o partidă dificilă, în fața unei echipe cu aspirații europene. CSM București este o formație puternică și pornește favorită. Cât despre echipa noastră, trebuie spus că ne-am strâns cam în pripă. Unele jucătoare s-au alăturat lotului pe ultima sută de metri. În plus, jucătoarele sunt destul de tinere. Sigur, acestora li se alătură și handbaliste cu experiență, din țară și străinătate. Spre exemplu, ne bucură faptul că una dintre jucătoarele iubite aici, la Constanța, Cristina Claudia Strungaru, a revenit acasă, în vreme ce Doina Avram se va ocupa de pregătirea portarilor. Florentin Pera este unul dintre antrenorii apreciați din România, care a avut marele curaj de a accepta o asemenea provocare, de a prelua o formație de la zero”, a spus Alexe. La rândul său, Florentin Pera a declarat, ieri, în conferința de presă susținută la sediul Universității Maritime Constanța, că are încredere în resursele Neptunului: „Mă bucur că am acceptat provocarea de la Constanța, chiar dacă ea vine într-un moment greu. Am încredere că putem reconstrui această echipă”. Președintele CSU Neptun Constanța, Cornel Panait, care este și rector al Universității Maritime Constanța, a ținut să facă o precizare vizavi de situația administrativă a echipei: „Fosta CS Tomis a intrat în familia sportului universitar. În proporție de 99%, am rezolvat cu actele de înscriere în campionat. Obiectivul nostru este rămânerea în Liga Națională de handbal feminin”. Marian NEDELEA