Suporterii vor să facă pace cu „rechinii”

Ştire online publicată Luni, 14 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul suporterilor constănțeni, Sorin Mihăilescu, și alți trei fani, au plecat, sâmbătă, în Germania, pentru a discuta cu jucătorii Farului în cantonamentul de la Goch. Suporterii vor să se împace cu fariștii, după ce, în ultima perioadă, s-au îndepărtat de echipă, din pricina rezultatelor care nu au fost pe placul lor. „Noi, suporterii, am avut o ședință și am decis că este mai bine pentru echipă să fim alături de jucători. Sunt ai noștri și am decis să nu îi mai huiduim. Facem pace”, a declarat Mihăilescu, revenit în fruntea fanilor Farului, după o absență de un an.