„Suporterii pot să mă înjure pe mine, dar să sprijine echipa“

Între Ion Marin și suporterii Farului este o relație tensionată, fanii neacceptând trecutul dinamovist al antrenorului. „Săpăligă“ spune că, dacă iubesc cu adevărat Farul, suporterii trebuie să încurajeze echipa în acest moment greu. Nu el este important acum, ci echipa. „Dacă iubesc această echipă, trebuie să se gândească foarte bine. Eu nu cer să mă iubească pe mine. Le cer să fie cei adevărați, alături de echipă, mai ales în aceste momente, care sunt foarte grele. Dar văd că acum au cam dispărut. Repet: sunt antrenor profesionist și nu am fost numai la Constanța, ci în atâtea locuri. Îi rog să-și vadă și ei de treaba lor și să ajute echipa. Pe mine dacă vor să mă înjure, să mă înjure. Nu asta e problema. Dacă ei înțeleg că așa se vor rezolva problemele echipei, este total greșit“, a arătat Ion Marin. Principalul Farului spune că nu are de ce să-și ceară scuze și să-și renege trecutul. Dimpotrivă, are cu ce se mândri. „Am obținut totul prin muncă, sudoare și chiar prin sânge. Că am fost 22 de ani în curtea lui Dinamo nu are nicio relevanță cu ce se întâmplă acum și că sunt la Farul, oficial sau antrenor. Cum eu mi-am asumat toate responsabilitățile, așa îi rog și pe fani să încurajeze echipa“, a mai spus Ion Marin. Caractere „Săpăligă“ crede că, dacă vor fi numai scandaluri între cele două tabere, situația e pierdută. „Dacă nici acum nu realizăm în ce situație suntem și nu strângem rândurile, ca să-i putem determina pe acești copii să câștige meciurile, înseamnă că ne place doar să ne războim între noi și nu suntem caractere“, a arătat Ion Marin.