Suporterii Farului s-au dat în stambă: l-au înjurat pe Hagi!

Retrospectiva meciului FC Farul 1920 Constanta- FC Viitorul Constanta 0-0

Ok, meciul din ce am vazut a fost unul de lupta fiecare echipa a jucat pentru a nu pierde, de aici si lipsa spectacolului fotbalistic. Ce este mai grav este ca in niciun ziar nimeni nu pomeneste nimic de arbitraj, care mai ales dupa pauza a fost numai pro Viitorul, culminind in minutul 90 cu o lovitura dela 17/18 metri acordata viitorului pentru un fault inexistent unul dinre atacantii Viitorului cazand fara sa fie atacat de nimeni.Numai spun ca in repriza secunda arbitrul nu a vazut niciun fault la Farul a acordat 4 cartonase galbene aiurea si tot timpul atacantii faristi erau in ofsaid indiferent ca erau sau nu.La cea am vazut Farul mai are nevoie de ceva timp pentru omogenizarea si sudarea compartimentelor inca la mijloc suntem deficitari, dar avem o echipa care va avea un cuvant de spus in aceasta serie. Bravo baieti. Cu Farul pana la moarte si dincolo de ea!!