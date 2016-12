Suporterii Farului ies la atac împotriva Consiliului Judeţean şi a lui Giani Nedelcu

Suporterii Farului ies la atac împotriva Consiliului Județean și a lui Giani Nedelcu

Exasperați că echipa mai are puțin și moare, membrii fondatori ai Asociației Suporterilor FC Farul susțin astăzi o conferință de presă în care îi vor pune la zid pe cei considerați vinovați de situația jalnică a clubului. Fanii Farului s-au săturat să aștepte la nesfârșit o veste bună dinspre club. Se pare că, în momentul de față, soarele nu are cum să iasă și pe strada Farului. Consiliul Județean Constanța s-a lăudat că face și drege, dar toate au fost doar vorbe aruncate-n vânt, iar patronul FC Farul, Giani Nedelcu, se dovedește incapabil să găsească soluții pentru scoaterea clubului din groapă. În aceste condiții, suporterii susțin astăzi, la ora 16, la sediul FC Farul, o conferință de presă, în care au declarat că-i vor învinovăți direct pe cei pe care-i consideră responsabili de aducerea clubului la un pas de moarte. „Conferința de presă este organizată de membrii fondatori ai Asociației Suporterilor FC Farul, cea pe care suntem pe cale să o înființăm. Ei vor vorbi. Eu nici măcar nu m-am înscris în Asociație, pentru că m-am săturat să fiu o portavoce, să ies mereu în față și să-mi iau cele mai multe înjurături. Ca om din galerie însă, știu că va fi atacată dur neimplicarea Consiliului Județean și incapacitatea lui Giani Nedelcu de a repune clubul pe linia de plutire. CJC a făcut conferințe și a vorbit de viitorul clubului, dar nu a întreprins nimic concret, ajungându-se acum să se pomenească de Farul la timpul trecut. Noi am vrea să-l chemăm în fața presei și pe Nedelcu, să spună exact care e situația echipei. Toate brigăzile vor susține mâine (n.n. - as-tăzi) un punct de vedere comun, iar acuzele vor fi bine argumentate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, liderul suporterilor, Sorin Mihăilescu.