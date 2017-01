„Suporterii constănţeni au partea lor de vină!“

Fostul arbitru Suat Ibraim:

„Suporterii constănțeni au partea lor de vină!“

Fostul arbitru de box Suat Ibraim este de părere că nivelul valoric al performanțelor sportului constănțean a coborât și din pricina suporterilor, care vin în număr redus în săli și pe stadioane, iar atunci când vin, scandează trivialități, imposibil de acceptat de cei care ar dori să-și aducă familia la meci. „Am fost la ultimul meci de volei al băieților și am rămas neplăcut surprins. În sală erau doar câteva zeci de persoane, direct implicate în fenomen, se juca în anonimat. Ce motivație pot să aibă sportivii, când văd tribunele goale? În loc de galerie, suflă vântul. Constănțenii s-au îndepărtat de sport, inclusiv de fotbal. Acolo, este o altă poveste. Ce-ți aud urechile întrece orice măsură. Nu știu cu ce se ocupă în viața de zi cu zi acești fani, dacă fac ceva folositor, dacă merg la școală sau la serviciu. Îi întreb doar atât: ei și-ar aduce părinții sau familia la stadion? Mai rău este atunci când se ajunge la bătăi. Cred că sportul nu are nevoie de aceste elemente. Suporte-rii au partea lor de vină pentru declinul echipelor din Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Suat Ibraim. Notă mică pentru strategia lui Bute Omul care a împărțit dreptatea în ring a ținut să-i acorde o notă mică lui Lucian Bute, pe care îl acuză că-și alege numai adversari de valoare îndoielnică. „Îl felicit pe Bute pentru titlurile lui de campion mondial, dar nu pot să nu remarc faptul că își alege adversari slabi. Or, cu adevărat valoros ești atunci când bați adversari puternici. Probabil că el se gândește mai mult la bani, ceea ce e de înțeles”, a spus Suat Ibraim. Altfel, fostul arbitru își dorește foarte mult ca, la Constanța, să se organizeze din nou gale de box: „Trăiesc cu amintirea concursurilor de altădată, gen Mănușa Litoralului, și sper să mai apuc să trăiesc să văd din nou lupte în ring”.