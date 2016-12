Suporterii, acces gratuit la Sala Sporturilor

Directorul executiv al CVM Tomis Constanța, Serhan Cadîr, a declarat, ieri, că accesul suporterilor la partida dintre vicecampioana României și Gazprom Ugra Surgut este gratuit. „Va fi un meci spectaculos, iar suportul publicului poate fi decisiv. Cu tribunele pline, și echipa va avea o altă exprimare”, a spus Cadîr. Meciul CVM Tomis - Gazprom Ugra Surgut, contând pentru prima manșă a 16-imilor de finală ale Challenge Cup la volei masculin, se desfășoară astăzi, de la ora 20.15, la Sala Sporturilor. Arbitrează brigada Ali Bagde (Turcia) / Oleksiey Skibitskyy (Ucraina). Observator CEV, Anghe-luș Cotoanță (România). v v v „Cunoaștem Tomisul, Constanța are o echipă bună și o respectăm, însă am venit aici să câștigăm. Venim după o călătorie obositoare, cu avionul și autocarul, dar suntem obișnuiți să parcurgem asemenea distanțe”, a declarat antrenorul Gazprom-ului, Andrey Kobzar. Echipa rusă are un singur stranier în lot, pe Lukasz Kadziewicz (Polonia).