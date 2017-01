„Super Simona” a intrat în istorie! Trofeul de la New Haven a propulsat-o în Top 20

Visul de a intra între primele 20 cele mai bune jucătoare din lume s-a împlinit, sâmbătă seară, pentru constănțeanca Simona Halep, după câștigarea turneului Premier de la New Haven (SUA). Sportiva de doar 21 de ani s-a remarcat anul acesta ca fiind una din cele mai în formă jucătoare din circuitul WTA, câștigând patru trofee, pe toate suprafețele (zgură, iarbă și hard), lucru pe care nicio altă româncă nu l-a realizat până în prezent.Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep a câștigat, sâmbătă, turneul de la New Haven (SUA), dotat cu premii totale în valoare 690.000 de dolari, după victoria cu Petra Kvitova (Cehia, numărul 9 mondial și a treia favorită), scor 6-2, 6-2, într-un meci care a durat o oră și 6 minute. „A fost un meci incredibil. Sunt foarte fericită și mă simt bine. Sunt într-o perioadă fastă. Am jucat un tenis frumos astăzi și m-am bucurat de fiecare moment”, a declarat, la finalul meciului, Simona Halep.Pentru această performanță, Simona a fost recompensată cu 117.000 de dolari și 470 de puncte WTA. Cu trofeul de la New Haven, Halep a adunat al patrulea titlu din carieră și va intra, de astăzi, în Top 20, mai exact pe locul 19 mondial, urcând de pe locul 23. De asemenea, constănțeanca intră în istorie ca fiind singura jucătoare română care obține patru titluri WTA în același an, pe toate suprafețele, (Nurnberg și Budapesta - zgură, ‘s-Hertogenbosch - iarbă și New Haven - hard), fiind și pe locul secund în 2013 ca număr de trofee câștigate, după Serena Williams, liderul mondial, care a obținut 8. Până în prezent, ea a mai jucat trei finale - două la Fes (2010 și 2011) și una la Bruxelles (2012), toate pierdute. 29 de victorii are Halep din ultimele 34 meciuri jucate în circuit, reușind să fie a patra jucătoare română care intră în topul celor mai bune 20 de jucătoare din lume, după Virginia Ruzici, Irina Spîrlea și Ruxandra Dragomir-Ilie. „La începutul anului, nu mă gândeam că voi ajunge în Top 20, dar acesta era visul meu și acum s-a împlinit. Vreau să mă bucur de acest moment. Este incredibil. Mă simt foarte bine. Mă bucur de fiecare meci și mă simt foarte fericită pe teren”, a mai spus Halep. Pentru sportiva antrenată de Andrei Mlendea, urmează participarea la ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, care se va juca tot pe hard. „Cred că voi juca un tenis frumos acolo. Vreau doar să fiu relaxată, deoarece am un sentiment plăcut acum. Este un moment bun pentru mine și vreau să trăiesc să trăiesc aceste clipe minunate”, a precizat Halep, care o va avea ca adversară în primul tur pe britanica Heather Watson.