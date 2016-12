„Super-Simona“! Cea mai bună româncă în clasamentul mondial

Grație unei forme de excepție, jucătoarea de tenis Simona Halep reușește pentru prima oară în cariera sa să devină cea mai bine clasată româncă în clasamentul WTA. La numai 21 de ani, constănțeanca se situează pe poziția a 23-a în lume, după ce, săptămâna aceasta, a urcat nu mai puțin de 7 locuri în ierarhie!Sezonul 2013 al campionatului feminin de tenis (WTA) va fi unul pe care Simona Halep îl va ține minte tot restul vieții. Ieri, jucătoarea născută în Constanța a urcat 7 poziții în clasament, până pe locul 23, devenind astfel cea mai bine clasată româncă în ierarhia mondială de simplu, după ce Sorana Cîrstea a coborât până pe locul 33.Halep, care la începutul anului se afla în Top 50, a reușit saltul spectaculos datorită formei extraordinare pe care a dovedit-o în ultimele turnee.Ascensiunea a început în luna mai, odată cu participarea la turneul Masters (1.000 puncte) de la Roma, unde, plecată din calificări, Simona a ajuns până în semifinale, învingând, pe parcurs, nume importante din tenisul mondial (Jelena Jankovic - nr. 14, Agnieszka Radwanska - nr. 4 mondial, Roberta Vinci - nr. 11).În iunie, a urmat câștigarea primului trofeu din carieră, la Nurnberg (Germania), pe zgură, asta pentru ca, la doar o săptămână, Halep să se impună și pe iarba de la s-Hertogenbosch (Olanda), ambele fiind turnee de 250 puncte.Primul trofeu de Mare Șlem se lasă încă așteptat pentru Simona, care, anul acesta, la Wimbledon, nu a trecut de turul secund, pe fondul unei mici accidentări la spate și a oboselii acumulate.Totuși, tânăra sportivă de la malul Mării Negre a demonstrat, zilele trecute, că progresul arătat în cursul acestui an nu este unul întâmplător, câștigând încă un turneu de 250 puncte, și anume pe cel de la Budapesta.Săptămâna aceasta, Halep concurează pe zgura de la Bastad (Suedia), unde este favorită nr. 2 și va întâlni în primul tur pe suedeza Rebecca Peterson, care are doar 17 ani.Simona Halep este antrenată în prezent de Andrei Mlenda și a fost inițiată în sportul alb la Tenis Club Idu Mamaia și Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.În acest an, constănțeanca a realizat câștiguri din tenis în valoare de 444.702 dolari.În concluzie, cu trei turnee câștigate în decursul a cinci săptămâni, cu multe victorii surpriză asupra unor jucătoare mult mai bine clasate, și cu multă încredere, „Super-Simona” arată că are potențialul, până la finele anului, pentru a pătrunde în Top 10 mondial.„Este fantastic, am câștigat trei turnee în acest an. Am crezut în șansa mea și am reușit. Sunt bucuroasă de felul în care joc la acest moment și sper să câștig în continuare”, a declarat Halep.