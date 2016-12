SUPER-CONCURS! Câştigă unul dintre cele PATRU BILETE la meciul STEAUA - CHELSEA!

3

Campionii suntem noi !

Eu nu vreau sa merg la meci cu sotia sau amanta, ci cu gasca de ultrasi, sa sparg seminte si sa beau vreo doua-trei beri in Centrul Vechi, sa fac valuri pe Arena Nationala cand o sa marcheze Piovacari si Tanase!... sa-l injur pe David Lopez daca mai intra tare in baietii nostri! :) eventual sa schimb si un tricou sau "o impresie" cu un suporter Chelsea pe stadion sau in afara lui. Tin cu Steaua de cand scria istorie pentru fotbalul romanesc, pe 7 mai 1986, cand Laca si Balint trageau si inscriau cu tupeu de pustani in poarta Barcelonei. Iubesc echipa si acum, cand ne indreptam spre titlul 25. N-am bani de bilet, dar sunt imi joc sansa aici! Mi-ar placea sa fiu martor pe viu la meciul care va duce la demisia lui Mourinho! Forza Steaua!