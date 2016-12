Maria Constantin, declarații după Campionatele Mondiale de bob:

"Suntem singurul echipaj fără frânar de rezervă!"

Ştire online publicată Miercuri, 04 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Pilotul bobului de 2 feminin al României, ocupant al locului 9 la recent încheiatele Campionate Mondiale de seniori de la Winterberg (Germania), Maria Constantin, a declarat că lupta pentru o poziție în Top 10 a fost una dramatică, obținută în condiții speciale.„La Winterberg, ne-am luat revanșa în fața campioanei mondiale de juniori Miriam Wagner, din Germania. Ea a fost pe locul 10 după patru manșe tensionate, la finalul cărora noi am ieșit victorioase. Și ar mai fi de menționat că noi am fost singurul echipaj care, în ultima lună de competiții, nu am avut o frânară de rezervă. Andreea (n.r. - Andreea Grecu, studenta Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității „Ovidius”, este unicul frânar al bobului României) a trebuit să se dea fiecare manșă cu mine, fără să aibă o zi de pauză”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Maria Constantin.Sportivele antrenate de profesorul constănțean Paul Nea-gu au concurat la Mondialele de la Winterberg pe un bob împrumutat de federația germană, după ce „bătrânul” bob folosit anterior a fost avariat la reuniunea de la Altenberg. Cert este că Maria și Andreea au nevoie de un bob nou, competitiv, valoarea totală a investiției fiind în jurul sumei de 50.000 de euro.